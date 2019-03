Longe do Poder

Longe dos holofotes desde que foi demitido da chefia da Secretaria-Geral da Presidência, o ex-ministro Gustavo Bebianno tem alegado “falta de espaço na agenda” para comparecer à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor para dar explicações sobre suspeitas de financiamento de candidaturas laranjas pelo PSL. O requerimento para o convite foi aprovado pelos senadores no dia 19 de fevereiro. O presidente da Comissão, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), avisa que continuará insistindo para tentar ouvir Bebianno na próxima semana. Após sair do Governo, o ex-ministro não é mais ser obrigado a falar no Senado.

Implicância

A oposição – em especial PSOL e PT – cercam a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, com seis requerimentos de convocação para variadas comissões.

Que é isso, dr.?!

Presidente Bolsonaro atropelou o bom senso ao falar ao lado de Juan Guaidó, presidente encarregado: A esquerda gosta tanto de pobres que os multiplicou na Venezuela.

Hermanos

Guaidó aproveitou Brasília para rever amigos, entre eles o advogado Fernando Tibúrcio, que há anos defende os opositores ao Chavizmo e tem alertado para a crise.

Suplente de luxo

Um dos principais defensores da fracassada reforma da Previdência do Governo de Michel Temer (MDB), o deputado Darcísio Perondi (MDB-RS) foi nomeado pelo presidente Bolsonaro como um dos vice-líderes do Governo na Câmara. Uma das missões de Perondi será manter o Planalto atualizado sobre a contabilidade de votos para a aprovação da reforma.

Prêmio de consolo

Em tempo: Perondi não se reelegeu em 2018 e só voltou à Câmara este ano – como suplente – porque Bolsonaro emplacou o deputado Osmar Terra, também do MDB gaúcho, no comando do Ministério da Cidadania.

Lava Jato 2.0

Autor do pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os empréstimos do BNDES, o deputado tucano Vanderlei Macris (SP) lembra que muitas das empresas beneficiadas nos acordos internacionais são investigadas na Operação Lava Jato. Os empréstimos para Cuba, República Dominicana, Gana, Angola, Equador e Venezuela terão atenção especial.

Fila de espera

A instalação da CPI já foi autorizada pela Câmara e aguarda a indicação, pelos líderes de partidos, dos deputados que vão integrar o colegiado.

Cadê o prato?

Diretor de presídio em Bom Jesus (PI), Ronnald Oliveira mandou no último dia 25 uma carta dramática para o secretário de Segurança do Piauí, Daniel Valente, ao qual a Coluna teve acesso. Pediu providências urgentes para compra de alimentos, sob risco de rebelião dos detentos que estão sem comida. Falta até sal.

Fundo eleitoral

A bancada do partido Novo na Câmara, composta por oito deputados, e dois senadores – Marcio Bittar (MDB-AC) e Major Olimpio (PSL-SP) – defende o fim do Fundo eleitoral. Já são quatro projetos protocolados pelos parlamentares, na Câmara e no Senado, para alterar a Lei Eleitoral.

