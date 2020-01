Londrina vence o PSTC de Cornélio Procópio

Na estreia do Londrina Esporte Clube (LEC) no Campeonato Paranaense de 2020, o Tubarão fez 2 a 1 em cima do PSTC de Cornélio Procópio. O jogo foi disputado no domingo (19) no Estádio do Café.

O Tubarão saiu na frente no primeiro tempo, Matheus Bianqui recebeu passe rasteiro de Uelber, deixou o marcador para trás e mando uma bomba. Logo depois, o juiz marcou pênalti após Augusto subir na área e tocar a bola com o braço. Gerônimo bateu no canto direito do goleiro Matheus Albino, que fez a defesa e garantiu a vantagem do Londrina.

O PSTC reagiu e no final da primeira etapa conquistou o empate. Gerônimo mandou uma bola curva no ângulo, daquelas sem chance para o goleiro.

O alívio para a torcida do Tubarão chegou aos 45 minutos do segundo tempo. Igor Paixão apareceu na área para receber cruzamento de Danilo e balançou a rede.