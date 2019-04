No único jogo do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (28), o Londrina venceu o CRB, na casa do time de Alagoas, de virada, pelo placar de 2 a 1.

Com o resultado, o Londrina assume a terceira colocação da tabela, com três pontos, atrás Atlético-GO e Botafogo-SP. Na décima quinta posição, o CRB não pontuou ainda na Série B.

Na segunda rodada, o Londrina recebe o Brasil de Pelotas, na sexta-feira (3), às 19h15, no estádio do Café, no Paraná. O CRB visita o Paraná, no sábado, às 19h, no estádio Durival Britto.

O CRB fez o primeiro gol da partida aos dois minutos do primeiro tempo, com o atacante Victor Rangel. Atrás do placar, o Londrina foi para o ataque e buscou o empate aos 38 minutos com André Calué.

Já nos minutos finais do primeiro tempo, o atacante Victor Rangel marcou um golaço de bicicleta aos 46.

No segundo tempo, o CRB botou pressão no Londrina e quase empatou com Claudinei, mas o gol foi evitado pelo zagueiro Augusto, que tirou a bola em cima da linha. Victor Rangel também desperdiçou dentro da área e mandou a bola para fora. O Londrina só administrou e venceu a sua primeira partida em sua estreia no campeonato.