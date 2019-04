A sede do Executivo Estadual será transferida para Londrina, na região Norte, a partir desta quarta-feira (10). Uma solenidade na Sociedade Rural do Paraná, às 18 horas, vai marcar a instalação do governo na cidade. Na quinta e sexta-feira (11 e 12), o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana, secretários de Estado e diretores de empresas e autarquias despacharão do Parque de Exposições Ney Braga.

Além de atendimentos no gabinete, a agenda em Londrina inclui reunião do secretariado, na quinta-feira, e encontro com prefeitos e lideranças da região Norte, na sexta. A transferência coincide com a 59a edição da ExpoLondrina, que começou na última sexta-feira e segue até o próximo domingo (14). Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa também vai se instalar na feira.

“Este modelo de trabalho aproxima o governo da população e fortalece os municípios do Interior”, afirma o governador. “É também uma forma de demonstrar a atenção do Governo do Estado com o agronegócio. Aproveitamos a ExpoLondrina, que é uma das principais feiras agropecuárias do País, para levar a estrutura do Estado à região”.

É a segunda vez neste ano que a estrutura estadual é levada para o Interior. Em fevereiro, a sede do Executivo foi transferida para Cascavel, no Oeste, durante a realização do Show Rural. O governo está elaborando um cronograma para atender todas as regiões do Estado.

O Governo do Estado está presente com diversas ações na ExpoLondrina, que é posicionada como um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil.