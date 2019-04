O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou na quarta-feira (10) o decreto que transfere a sede do Executivo Estadual para Londrina, na região Norte do Estado. A solenidade ocorreu na Sociedade Rural do Paraná, durante a 59 Expolondrina, um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil.

Na cerimônia, o governador também assinou o decreto que prorroga por um ano a redução da cobrança do ICMS – de 12% para 7% – na comercialização de peixes para cinco estados. Foi o primeiro ato oficial em Londrina.

“Todos os secretários e a equipe de governo estão em Londrina para discutir, debater e anunciar benfeitorias para a cidade. É uma agenda de trabalho inovadora e que leva o governo para próximo das pessoas e fortalece ainda mais os municípios do interior”, disse ele.

Os despachos da equipe serão feitos na feira, no Parque de Exposições Ney Braga, entre quinta-feira (11), quando acontece uma reunião de secretariado, e sexta-feira (12).

É a segunda vez neste ano que a estrutura estadual é levada para o Interior. Em fevereiro, o governo foi transferido para Cascavel, no Oeste, durante a durante a realização do Show Rural.

Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa também se instalou na feira. “Junto com o Estado, estamos democratizando o governo, permitindo que o setor produtivo e as entidades representativas fiquem mais próximas”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

A feira, que começou na última sexta-feira, segue até o domingo (14). O Governo do Estado está presente por meio de ações da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Sanepar, Copel e Celepar.

PRESENÇAS – O vice-governador Darci Piana participou da solenidade, junto com toda a equipe do governo. Também participaram o líder do governo na Assembleia, Hussein Bakri; os deputados estaduais Cobra Repórter, Tercilio Turini, Boca Aberta Júnior, Michele Caputo Neto, Luiz Cláudio Romanelli, Tiago Amaral, Artagao Júnior, Wilmar Reichembach, Alexandre Curi e Soldado Adriano José e o presidente da Sociedade Rural, Antônio Sampaio.