Fundador da Nissei, hoje a maior rede de farmácias do Paraná, o empresário Sérgio Maeoka recebeu na ultima semana o Título de Cidadão Honorário de Londrina, em solenidade realizada na Câmara Municipal de Londrina. Natural de Santa Isabel do Ivaí, no Noroeste do Estado, Maeoka teve como ponto de partida um pequeno imóvel de 40 metros quadrados no Centro de Curitiba, recebido como parte de acerto feito com seu antigo empregador, em 1986. Em 33 anos, o empreendimento multiplicou-se e atualmente já são cerca de 250 unidades, 14 já instaladas em Londrina e algumas delas nos estados de São Paulo e Santa Catarina. “A rede floresceu graças à visão e persistência de seu líder”, afirmou o autor da homenagem, vereador Jairo Tamura (PL), ao discorrer sobre a origem e história da empresa.

Para Maeoka a honraria reforça uma antiga relação com a cidade, que começou na sua infância, quando Londrina era parte do trajeto das viagens de final de ano feitas em família, e continuou mais tarde, com a escolha para tornar-se o primeiro ponto de expansão da Nissei fora de Curitiba, em 2007. “Começamos devagarinho, e hoje podemos dizer que já conhecemos bem a população e a população, por sua vez, também nos conhece. Este título me deixa muito orgulhoso. Vamos tentar manter e melhorar o que estamos fazendo”, prometeu o homenageado ao final da solenidade, que foi presidida pelo vereador Eduardo Tominaga (DEM), vice-presidente do Legislativo, acompanhado na mesa de trabalho pelo superintendente da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), Marco Antonio Bacarin, representando o prefeito Marcelo Belinati (PP). Por Mark Grassi com informações da CCIBJ-Paraná e site: www.cml.pr.gov.br Acesse as imagens e o filme produzidos pela equipe da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Londrina.

