Autores sul-coreanos de duas ações trabalhistas referentes à época da guerra contra a Mitsubishi Heavy Industries confiscaram os direitos dos logotipos corporativos e patentes da companhia japonesa registrados na Coreia do Sul.

O website do escritório de patentes da Coreia do Sul mostra que os dois logotipos apresentam as iniciais, MHI, do nome em inglês da companhia. Caso os autores decidam vendê-los, é possível que a companhia não possa usá-los na Coreia do Sul.

Os advogados dos autores dizem que eles confiscaram os direitos de oito patentes e marcas registradas devido à recusa da companhia em realizar conversações sobre indenizações. Os advogados disseram que os bens valem mais de 700.000 dólares.

No mês de novembro de 2018, a Suprema Corte da Coreia do Sul ordenou a Mitsubishi indenizar os autores, que dizem terem sido forçados a trabalhar na Segunda Guerra Mundial.

O governo do Japão mantém que a questão das reivindicações dos direitos a indenizações já foi resolvida completamente em um acordo firmado pelo Japão e pela Coreia do Sul em 1965, quando os dois países normalizaram as relações.