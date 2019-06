A L’oeil – marca que atua no mercado de decoração desde 1994, antecipando tendências em móveis, vasos e objetos para interiores e exteriores, marca presença na edição de 2019, que acontece até 29 de julho no Jockey Club de São Paulo. Este ano, a CASACOR São Paulo escolheu como tema Planeta Casa, que busca convergir três pilares conceituais: “Sustentabilidade, Tecnologia e Afeto”.

A marca estará presente em 13 ambientes, sendo eles: Abilio Rodrigues, Alalou Paisagismo, Alcides Junqueira, Bia Abreu, Débora Aguiar, Duda Porto, Fabiano Hayasaki, Fernando Piva, Kalil Ferre Paisagismo, Paulo Reis Azevedo, Plantar Ideias, Triart Arquitetura e Zanardo Paisagismo.

O destaque fica por conta do ambiente do estúdio de arquitetura e design urbano Plantar ideias, com a nova coleção Trópicos – com linhas bem limpas, a coleção inspirada no sol, na natureza e na cidade é composta por cadeiras, banquetas, módulos de estar, poltronas e mesas, vendida exclusivamente nas lojas da marca.