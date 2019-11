A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira do Grupo L’OCCITANE, lança Brésil, uma fragrância que traduz o cheiro do Brasil por meio de uma perspectiva única: o olhar do francês para as diversas belezas do nosso país. A linha chega para o Natal de 2019 e conta com três produtos: Deo Colônia, Creme Desodorante Corporal e Creme de Mãos.

Para a criação da fragrância, a L’Occitane au Brésil embarcou em uma jornada que começou nos campos floridos do sul da França, mas que tomou forma nos cheiros e sotaques do Brasil. Com a ajuda de quatro mulheres apaixonadas por suas terras e dois perfumistas que enaltecem a franco-brasilidade, foi descoberta a essência de quatro cidades – Manaus, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro – eternizadas em quatro diferentes acordes.

Todas essas histórias verdadeiras foram traduzidas em uma fragrância floral verde que combina o frescor de Manaus, a alegria de Salvador, a doçura de Belo Horizonte e o brilho do Rio de Janeiro com o óleo de lavanda e o extrato de aroeira em uma mistura imprevisível de França e Brasil. Além disso, Brésil traz uma saída recheada de notas cítricas e verdes, um corpo floral transparente e um fundo amadeirado.

“O processo de criação da fragrância foi intenso e marcante. Foram dois países, quatro mulheres, dois perfumistas, quatro cidades e incontáveis inspirações para um projeto que traduziu a essência franco-brasileira da marca de forma única. Assim, transformamos o Brasil, um país tão rico e cheio de belezas, em Brésil: uma fragrância de alma francesa e coração brasileiro”, diz Victoria Gallo, diretora de marketing da L’Occitane au Brésil.

A novidade contou com novo processo de desenvolvimento de produtos para a marca, utilizando metodologias ágeis. Da concepção até o lançamento da linha, foram 10 meses de cocriação e colaboração entre times multidisciplinares, com a participação de perfumistas e consumidores em etapas como a votação em praça pública, que contou com a participação de mais de 1500 pessoas.

A linha Brésil está disponível em todas as lojas físicas e virtual da marca, e é a escolha perfeita para presentear neste Natal.

Lançamentos Brésil:

Desodorante Colônia Brésil 100ml | R$ 159,90

L’Occitane au Brésil celebra a sua essência em uma fragrância floral verde que combina notas cítricas e verdes com um corpo floral transparente e um fundo amadeirado. Uma fragrância com alma francesa e coração brasileiro, que faz um oceano inteiro de distância se encontrar em um único frasco.

Creme Desodorante Corporal Brésil 200ml | R$ 89,90

Este creme desodorante corporal de textura aveludada deixa a pele desodorizada, hidratada, macia e perfumada.

Creme de Mãos Brésil 30ml | R$ 31,90

Este creme de mãos de textura aveludada deixa a pele hidratada, macia e perfumada com uma fragrância floral verde.