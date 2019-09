A 38° Semana Literária do Sesc & XVII Feira do livro Editora UFPR, que acontece na Praça Santos Andrade, sedia o lançamento do livro MAHADEVI – A Árvore da Vida, de Dani Leela e Etel Frota, editado pela Kotter, às 15h desta quinta dia 26. Em fotografia e poesia, o livro registra buscas pela essência do feminino. E na Biblioteca Pública do Paraná, também nesta quinta-feira, começa o Encontro Internacional de Contadores de História.

Mahadevi, palavra sânscrita, traduzida como Grande Deusa ou Deusa Mãe, dá título ao primeiro livro de fotos da mineira Dani Leela, luxuosamente “ilustrado” pelo texto poético da paranaense Etel Frota. Leela relata em imagens sua experiência como fotógrafa e facilitadora de círculos femininos.

Leela fala sobre os primórdios de seu próprio processo, iniciado muito antes da ideia do livro: “A partir de uma grande perda, a minha busca, inicialmente, foi devocional – santas, mestras, gurus. A caminhada foi me mostrando que Mahadevi é tudo isto, mas também é um ventre, uma árvore, uma travessia”. Fotógrafa profissional, registrou instantes desse percurso. As imagens do processo resultaram em um verdadeiro mosaico de belezas que, enquanto foca mulheres e seus movimentos de procura.

Etel Frota fala da fotógrafa. “Nada sabíamos uma da outra. No instante em que abri o boneco do Mahadevi, tomei um susto que me deixou paralisada. A primeira página, vermelho sangue, trazia impressa, em branco, a frase ‘toda dor guarda uma flor’. Eu estava, naquele exato momento, trabalhando em uma coedição do projeto ‘Flor de Dor´, um disco gravado pelo Tao do Trio – todo de canções com letras que escrevi ao longo do processamento do meu luto de mãe – cujo visual é todo pincelado no mesmo tom rubro. A qualidade da parceria, o processo criativo que se instalou a partir daí, é inenarrável. Este livro me trouxe de volta para a poesia, minha primeira casa, da qual andava meio afastada”.

Encontro de Contadores de Histórias

A Biblioteca Pública do Paraná recebe, entre esta quinta dia 26 e sábado, o VII Encontro Internacional de Contadores de Histórias, realizado pela empresa Fatum Educação. São palestras, oficinas e exposições que reúnem convidados do Brasil, Argentina e Bolívia. Voltados para contadores, professores, estudantes e pesquisadores, os eventos têm entrada gratuita. Veja abaixo a agenda completa:

26 de setembro

Abertura Oficial — 19h

Bate-papo “A arte de contar histórias” — 20h

Encerramento — 21h30

27 de setembro

Oficinas de contação de histórias com convidados internacionais — 14h às 16h

Roda de histórias — 19h

Bate-papo “Histórias de quem conta histórias” — 20h

Encerramento — 21h30

28 de setembro

Bate-papo “Contadores de histórias: linguagem e repertório” — 9h

Festival de contos, com microfone aberto para o público — das 14 às 17h

Exposição Lobatiando, das artistas plásticas Patrícia e Renata Maia