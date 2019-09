Com lançamento em formato inédito, vem a público o livro Perfeito Estranho, de Gustavo Negreiros, nesta quinta dia 19, às 19h, no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba. Também estará disponível, a partir desta data, nas plataformas digitais em espanhol e em inglês. O livro está tendo pré-lançamentos, acompanhados de palestras, em escolas de Itapema, cidade onde ele estudou, e em Jaraguá do Sul (SC).

Também estão agendados lançamentos nas Livrarias Curitiba do Shopping Palladium, no dia 9 de outubro, em Ponta Grossa, no dia 16 de outubro e na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, São Paulo, em 19 de outubro.

O lançamento explora roteiro em um labirinto e permite ao leitor passar pela sensação antes mesmo da leitura. O labirinto interativo está sendo montado, em um espaço próximo ao cinema, no segundo piso do shopping. A cenografia, criada pela Perverts, reproduz ambientes e situações que farão o leitor sentir, literalmente, o que acontece na mansão dos assassinatos relatos nas 310 páginas.

“Nunca um lançamento de livro teve este formato. A criatividade brotou quando li o romance. Será uma experiência instigante na qual quem entrar no labirinto passará a ser personagem também”, conta Meirieli Mesquita, diretora de relacionamento da empresa Perverts Decoração Arte Design.

Essa estrutura, que ficará instalada até final do ano, também tem trilha sonora, presente no ambiente cenográfico e nas postagens de plataformas digitais, criada por Felipe Lima.

“Gustavo desafiou a produção com este livro. Como responsável pelo marketing, aceitei o desafio porque este será uma case importante para o segmento literário pelo formato inovador”, disse Danielle Prestes, responsável pelo marketing do lançamento.

Com 22 anos, ele escreveu a obra em um mês e o fez em formato de roteiro, pronto para ser adaptado para cinema e televisão. A história se passa Nova York, onde o autor nunca esteve. Mas a escolha deve-se a uma confessada influência das séries policiais estadunidenses. E a trama é cheia de crimes. “Em Perfeito Estranho há uma maldição hereditária que entrelaça heranças genética, financeira e funcional. Sempre gostei e estudei heranças geracionais. E a repetição de comportamentos de antepassados é uma pista”, afirma o escritor. José Cláudio Casali, diretor do Centro de Genética do Hospital Erasto Gaetner, comenta: “Gustavo aborda no livro questões relevantes sobre a genética. Esta herança vem dos nossos pais, carregamos esta marca química. Mas o que sobressai deste cruzamento ao longo das nossas vidas? O que pode ser modificado e como fazê-lo? Não devemos aceitar o que está em nosso DNA porque podemos modificar o nosso destino”

(Editora Texto e Contexto, $37,90. Ebook (português, espanhol e inglês) R$17,90.