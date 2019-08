A autora Danielle Sommer e a ilustradora Daphne Lambros lançam o terceiro livro infantil juntas: “Tem alguém indo viajar”, pela Editora InVerso. Dessa vez, os pais dão uma “volta ao mundo” mas, detalhe, sem os filhos. A tarde de autógrafos será no sábado, dia 17 de agosto, das 14h às 17h, na sede da InVerso (R. Doutor Goulin, 1523 – Alto da Glória).

“Por meio das rimas, apresentamos algumas curiosidades de países como Japão, China, Estados Unidos, Argentina, Israel e África do Sul, entre outros! Desde pontos turísticos, gastronomia típica, vestuário, idioma até os souvenires, afinal, quem não gosta de ganhar presente depois de uma viagem?”, conta a autora Danielle Sommer.

“A inspiração dos desenhos veio do próprio texto, já que cada país apresentado é muito rico em detalhes. Já o uso das cores é baseado no arco-íris, demonstrando que viajar é uma experiência alegre e colorida, que nos leva a lugares que nem imaginávamos”, comenta a ilustradora Daphne Lambros. O livro, com 20 páginas, custa R$ 30,00. A edição conta com o patrocínio da Elyontur Viagens e Turismo e da NC Turismo.

O lançamento faz parte da Série Meu Mundinho, que também conta com os livros “Tem alguém na barriga da mamãe” e “Tem alguém indo trabalhar”. O primeiro, é para explicar ao filho mais velho que ele ganhará um irmãozinho. Já o segundo explica que os pais precisam se ausentar para trabalhar e apresenta algumas profissões.

Serviço:

“Tem alguém indo viajar”

Gênero: Infantil

www.editorainverso.com.br

www.facebook.com/livrosmeumundinho

www.instagram.com/temalguemnabarrigadamamae