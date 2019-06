O professor Carlos Roberto Ribas Santiago, referência no Direito do Trabalho, foi homenageado com o lançamento do livro “Constituição Federal de 1988 e a Reforma Trabalhista – interpretações e análises”, coordenado pelas professoras Regina Maria Bueno Bacellar, Adriana de Fatima Pilatti Ferreira Campagnoli e Silvana Souza Netto Mandalozzo. A obra, publicada pelo Instituto Memória Editora, contém 30 artigos elaborados por profissionais que atuam na magistratura, advocacia e magistério, organizados pelos professores e Luiz Eduardo Gunther (autor do prefácio), Marco Antonio Villatore e Andrea D. Silva.

FOTO 1 – O professor Carlos Roberto Ribas Santiago em seu discurso agradeceu a homenagem

FOTO 2 – Regina Bacellar, Carlos Ribas Santiago e José Affonso Dallegrave Neto

FOTO 3 – A mesa de honra da homenagem foi composta por Christhyanne Bortolotto, Carlos Ribas Santiago, José Affonso Dallegrave Netto, Arnaldo Miró Rebello, Edilaine Caetano, Marlene Suguimatsu, Alberto De Poli e de Renê Araújo Machado

FOTO 4 – Adalberto Nicolau Petry prestigia lançamento do livro e da homenagem

FOTO 5 – Livro foi publicado pelo Instituto Memória Editora contém 30 artigos

FOTO 6 – Foram prestigiar o evento os advogados Marcia Bader Maluf Heisler, Ivo Harry Celli Junior e Ivo Harry Celli Neto

FOTO 7 – Lançamento do livro foi na sede da OAB Paraná, no dia 4 de junho