“De um gole só – A história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo” é o livro de estreia da jornalista Ariane Abdallah, sócia-fundadora da Atelier de Conteúdo. Nele, a autora detalha de modo independente a saga da Anheuser-Busch InBev, tema ao qual se dedicou nos últimos três anos. Editado pelo Portfolio-Penguin, selo de negócios da Companhia das Letras.

Para explorar ainda mais o tema, falar de mercado, bastidores do livro entre outros assuntos, a autora convidou para um bate-papo descontraído, Murilo Foltran, da microcervejaria DUM, de Curitiba e, em seguida, fará sessão de autógrafos. O evento será no dia 15 de agosto, quinta-feira, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Batel, que fica na avenida do Batel, nº 1868, Loja 314 – Piso L3 – Batel, Curitiba.

“De um gole só” penetra nos bastidores da formação da Anheuser-Busch InBev. O título, no entanto, é metafórico, já que a história da gigante mundial de bebidas e cervejas foi construída, nas palavras da autora, em “várias etapas”. A saga tem início em 1989, com a compra da Brahma pelos sócios do banco Garantia Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira; passa pela fusão com a Antarctica, em 2000, que formou a Ambev; pela união com a belga Interbrew, em 2004, que resultou na criação da InBev; e chega até as compras da norte-americana Anheuser-Busch, em 2008, e da sul-africana SABMiller, em 2016, que transformaram a empresa na maior cervejaria do mundo.

“O livro é um olhar detalhado e independente sobre a construção do maior case de sucesso do capitalismo brasileiro”, destaca Ariane Abdallah.

A obra narra como os brasileiros convenceram os líderes do setor mundial a se unirem a eles — ou a venderem seus negócios, os choques de cultura a cada nova fusão ou aquisição, e o peso de se tornar uma referência em gestão. As vitórias, os aprendizados e as crises também são contados com riqueza de detalhes no livro, assim como os desafios na tentativa de reverter a imagem polêmica que se criou entre os consumidores brasileiros. Os dilemas de ter se tornado um gigante num setor em transformação, sem um caminho claro para continuar crescendo, além da crise atual, que coloca em xeque o modelo de gestão que trouxe sucesso à multinacional, também são ingredientes de “De um gole só”.

“Esta é uma história improvável: sobre como uma empresa familiar obsoleta, ineficiente, nascida em um país de economia emergente, se tornou a maior do mundo em seu setor. Meu objetivo foi fazer um livro sóbrio, sem juízo de valor. Quem conhece e quem não conhece a história terá a oportunidade de conhecer ainda mais e, quem sabe, reconhecer seu valor”, pontua Ariane Abdallah, que, a propósito, não bebe cerveja. Durante o processo de criação da obra, que chegou a três anos de pesquisa, a jornalista entrevistou cerca de 170 pessoas, entre ex-funcionários, investidores, fornecedores, concorrentes e especialistas de mercado. Abdallah conquistou acesso inédito aos principais executivos da companhia e pessoas próximas a ela, visitando operações da empresa em São Paulo, Nova York, St. Louis, Leuven e Joanesburgo. O resultado é um livro completo e independente de 400 páginas sobre a empresa brasileira que virou referência mundial em gestão e em formação de pessoas.

Ariane Abdallah – É jornalista, paulistana, formada pela Faculdade Cásper Líbero. Até 2015, foi repórter de revistas mensais, nas áreas de comportamento, negócios e economia, nas editoras Trip e Globo. Ao longo de 12 anos em redação, desenvolveu um trabalho baseado em relações de confiança e longo prazo com fontes e entrevistados; apurações profundas e investigativas; e textos no estilo do jornalismo literário.

Foi a única jornalista a entrevistar a então vice-primeira-dama, Marcela Temer, em 2010, para a capa da revista Tpm (Trip Para Mulher). Foi também a primeira repórter a ter acesso aos executivos da varejista C&A, que abriu suas portas à revista Época Negócios, em uma reportagem de capa publicada em 2013. Para a mesma revista, assinou ainda capas sobre a modelo Gisele Bündchen, com foco em seu lado empresária, e Benjamin Steinbruch, dono da siderúrgica CSN, entre outras.

Em 2016, deixou a redação para apostar em novos mercados para o jornalismo, ajudando empresas e pessoas a se comunicarem melhor com seus diferentes públicos e a se posicionarem no ambiente digital. É sócia-fundadora do Atelier de Conteúdo, empresa que utiliza as ferramentas do jornalismo investigativo e analítico para identificar a essência de empresas e pessoas e criar narrativas para diferentes plataformas: http://atelierdeconteudo.com.br/

Lançamento do livro “De um gole só – A história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo”:

Local: Livraria da Vila do Shopping Pátio Batel

Data: 15 de agosto

Horário: das 18h30 às 21h30

Endereço: Avenida do Batel, nº 1868, Loja 314 – Piso L3 – Batel, Curitiba, PR

EVENTO GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO