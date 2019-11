Em Anfield, o Liverpool derrotou o Manchester City por 3 a 1. O primeiro gol do Liverpool foi marcado por Fabinho logo. O time ampliou com gol de cabeça de Salah. Sadio Mané marcou o terceiro, e o meia português Bernardo diminuiu para o Manchester City, com um chute de esquerda no gol de Alison.

O Liverpool soma 34 pontos, e abriu 8 pontos sobre o segundo e o terceiro colocados do campeonato. O último título nacional dos time foi conquistado há 29 anos, antes mesmo da criação da criação da Premier League, a versão moderna do Campeonato Inglês.