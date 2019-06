Com gols de Salah, de pênalti com menos de dois minutos de jogo, e de Origi, aos 42 da segunda etapa, o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0 e conquistou a Champions League.

Na partida deste sábado (1), a equipe de Jurgen Klopp foi superior em quase toda a partida. O técnico alemão, após dois vices (um deles no Liverpool, em 2018, e outra no Borussia Dortmund, em 2013), conquista seu primeiro troféu da Champions.

Foi a sexta conquista da principal competição de clubes da Europa. As outras conquistas da equipe inglesa foram em 1977, 1978, 1981, 1984 e 2005.

Já o Tottenham, que nunca venceu a Champions, termina a temporada sem títulos, porém podendo comemorar o feito de ter ido mais longe que todos os outros gigantes ingleses, com exceção do Liveerpool, na competição européia.