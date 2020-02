Litoral tem menor índice de mortes por afogamento em 5 anos

O Litoral do Paraná registrou nesta temporada o menor índice de afogamentos no mar dos últimos cinco anos. Nos primeiros 55 dias do Verão Maior foram registrados três óbitos, número 62,5% menor do que o registrado no mesmo período da temporada anterior, com oito casos. O dado também é menor que a média das cinco últimas temporadas, que é de cinco óbitos para o período.

O Corpo de Bombeiros fez mais de 61 mil orientações aos banhistas desde o início do Verão Maior 2019/2020. O secretário da Segurança Pública e coordenador do Verão Maior 2019/2020, Romulo Marinho Soares, atribui a redução às ações planejadas e realizadas pelo Corpo de Bombeiros. “As ações foram muito bem elaboradas, a fim de fornecer maior segurança ao cidadão. A redução no número de óbitos é uma consequência do trabalho desempenhado por estes profissionais”, disse.

No período também foi registrado o menor número de ocorrências de afogamentos graves dos últimos cinco anos. Foram sete em todo o Litoral, número 59% inferior aos 17 casos registrados na temporada anterior. Além disso, o número de pessoas que precisaram ser salvas pelo Corpo de Bombeiros também reduziu. Este ano foram 728 salvamentos, contra 839 no mesmo período do ano anterior.

“Para nós é muito mais positivo prestar uma boa informação e não ter de fazer o salvamento. O salvamento é uma consequência, nosso pessoal está treinado para isso, mas gostamos muito mais de prestar a orientação, para que as pessoas não tenham problema e possam desfrutar da praia da melhor maneira possível”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes.