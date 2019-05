A Liquigás, uma das maiores distribuidoras de gás de cozinha do País, associou-se a outra grande marca presente nos lares brasileiros: o MasterChef. A “Promoção Liquigás – Sua Cozinha MasterChef” foi lançada em 22 de abril evai premiar seus consumidores com 90 cozinhas no valor de R$ 10 mil, além de 3 mil produtos licenciados MasterChef Brasil, como o tradicional avental do programa, panelas e eletrodomésticos, ultrapassando R$ 1,2 milhão em prêmios. No estado do Paraná, serão mais de 100 revendas participantes da ação.

A promoção é uma parceria de licenciamento com a Endemol Shine Brasil, detentora da marca MasterChef, e terá como garoto-propaganda Raul Lemos, ex-participante do reality show. Esta é a primeira vez que a Liquigás investe no licenciamento de marca e o objetivo da promoção é valorizar os consumidores da Liquigás e fortalecer o relacionamento.

“Queremos incentivar a arte de cozinhar e as pessoas que, diariamente, preparam as refeições para a família e os amigos. Com a promoção, a Liquigás também vai ajudar as pessoas a realizarem o sonho de transformar a sua cozinha”, destaca o Diretor de Operações e Logística e de Planejamento de Mercado Interino, Eduardo Luis Martins.

“O MasterChef é o formato de culinária número um do mundo e não poderíamos estar mais felizes com essa parceria em uma campanha que incentiva o que a nossa marca tem de mais importante: a paixão pela gastronomia”, finaliza Fernanda Abreu, Head of Licensing da Endemol Shine Brasil. A Liquigás está em cerca de 8 milhões de residências brasileiras, de norte a sul do País, e é pioneira em realizar promoções de grande porte no setor de GLP. Sua primeira promoção nacional foi lançada em 2012, transformando a relação com os consumidores de botijões de GLP. A “Promoção Liquigás – Sua Cozinha MasterChef” é a 12ª realizada pela companhia.

Mecânica

Para participar, basta que o consumidor compre um botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 5kg, 8kg, 13kg ou 45kg para uso residencial em uma revendedora autorizada participante da promoção entre os dias 22 de abril e 20 de julho. A cada compra, o consumidor recebe um cupom que deve ser cadastrado no site www.promocaoliquigas.com.br ou no SMS 29009 para concorrer a vale-brindes instantâneos de 3 mil produtos licenciados MasterChef Brasil, e também para participar do sorteio de 90 cozinhas completas no valor de R$10.000,00, disponíveis em cartão pré-pago.