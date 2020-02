Liquidações de início de ano invadem shopping centers

O primeiro trimestre do ano é marcado por liquidações no varejo, para que o comércio zere os produtos e renove o estoque para a nova estação, que tem início em março. Para isso, de acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) ocorrem ofertas que podem variar de 30% a 70%, dependendo do produto. Nas liquidações, os setores com maior destaque são os de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e aparelhos móveis, de acordo com a entidade.

Tradicional no calendário, o Palladium Shopping Center Curitiba promove entre os dias 6 e 9 de fevereiro a “Grande Queima” de verão. Os descontos chegam até 70% nas mais de 350 lojas do empreendimento. Lojas de diversos segmentos, como calçados, vestuário, eletrodomésticos aderiram à promoção e podem ser encontrados, por exemplo, camisetas com 40% de desconto e colchões 50% abaixo do valor.

Segundo a gerente de marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira, essa é uma grande oportunidade para lojistas e consumidores. “Os preços oferecidos pelos nossos lojistas são excelentes oportunidades de compra. O Palladium não faz liquidação, fazemos a Grande Queima com descontos maiores”, reforça.