Há dois anos, o programa Linhas do Conhecimento transforma Curitiba em uma enorme sala de aula, com aulas de campo e propostas lúdicas e culturais em parques, museus e faróis do saber. Neste período, 82 mil estudantes e 8,1 mil professores foram beneficiados.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que o Linhas do Conhecimento foi instituído com a intenção de fortalecer a consciência urbana, a sustentabilidade e o pertencimento. “O Linhas cultiva a semente da `curitibanidade´, que dá frutos como o respeito e o amor à cidade”, disse a secretária.

Sob orientação de uma equipe de profissionais da Secretaria Municipal da Educação e dos professores das unidades, crianças e estudantes percorrem diversos espaços da cidade para estudos e pesquisa, fortalecendo na prática os temas abordados nas salas de aulas. Todo o trabalho segue as propostas dos currículos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil.

Segundo o estudante João Vitor Batista de Araújo, 10 anos, da Escola Municipal Michel Khury (Uberaba), as aulas de campo dão uma nova dimensão aos conteúdos. “Conheci de perto os temas antes abordados na sala de aula, como as abelhas sem ferrão, e agora tenho certeza de que somente com elas é que poderemos salvar o nosso planeta e a sua biodiversidade”, contou o menino.

Para a superintendente de Gestão Educacional, Elisângela Mantagute, a empolgação relatada por João Vitor é uma das grandes vantagens do Linhas. “Na prática, o programa aproxima crianças e estudantes do conhecimento, proporcionando o desenvolvimento do senso crítico e consciente, além da consciência cidadã”, disse ela.

Em dois anos, já foram realizadas 2.841 ações em 66 espaços da cidade. “O Linhas oferece oportunidades que se distinguem da teoria por darem vida a algo antes intocável e abstrato”, completou a coordenadora do programa na Secretaria Municipal da Educação, Scheilla Maria Orlosqui.