Linha de crédito vai apoiar micro e pequenas empresas durante pandemia do coronavírus

Empresas com faturamento bruto anual de até R$ 10 milhões passam a contar com linha de crédito com recursos de R$ 1 bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinada ao financiamento de capital de giro. Os prazos de financiamento serão de até 48 meses e serão priorizadas as micro e pequenas empresas. O objetivo é reduzir os efeitos econômicos relacionados à pandemia do coronavírus. Os recursos disponíveis serão gradativamente ampliados, conforme a demanda.

A linha de crédito do Programa de Geração de Renda (Proger) foi instituída pela Resolução nº 850 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), publicada nesta quinta-feira (19/3). A medida já havia sido anunciada pelo Ministério da Economia na segunda-feira (16/3).

“Focamos nas micro e pequenas empresas porque são elas que têm mais dificuldade em obter capital de giro e acessar linhas de crédito”, explicou o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos Da Costa. “Além disso, as pequenas empresas vivem para o pagamento de salários e de fornecedores, e dependem do dinheiro que está entrando todo mês. Então, optamos por criar duas medidas muito fortes para resguardar o caixa dessas empresas, que foram as responsáveis pela criação de novas vagas de emprego nos últimos meses”, afirmou.