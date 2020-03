Limpeza profissional como ferramenta para o combate a novas doenças transmissíveis

Por Adonai Arruda

Com os casos de Coronavírus aumentando em todo o mundo e com a chegada do vírus ao Brasil, cada vez mais se fala sobre a importância da higiene. Para além de pensar em máscaras cirúrgicas, ou ainda ações como evitar aglomerações, e até o uso constante de álcool em gel, é preciso pensar em como estamos lidando com a limpeza. Isso mesmo. A limpeza realizada por profissionais de empresas especializadas, do setor do asseio e conservação.

Uma das maiores lutas do setor é fazer com que todos os setores reconheçam o valor da limpeza profissional. Afinal, há que se reconhecer que o preconceito ainda faz parte do dia a dia dos profissionais da área, que comumente são vistos como invisíveis, ou ainda, credita-se a profissão à falta de técnica com a boa e velha “todo mundo sabe usar um pano e um rodo”. No entanto, esse é um setor que cada vez mais mostra ser imprescindível e que, por estar diretamente relacionado à saúde, urge estar profissionalizada e livre desses preconceitos.

Hoje, o setor de limpeza emprega milhares de profissionais em sua maioria mulheres e vindas de outros empregos. Como importante meio de empregabilidade, é responsabilidade do setor garantir que essas pessoas sejam reconhecidas e, sobretudo, valorizadas. Para isso, é importante destacar iniciativas como a FACOP, Fundação sem fins lucrativos que capacita e orienta esses profissionais a atuarem de forma profissional, identificando os melhores produtos, técnicas, procedimentos e processos adequados para garantir uma limpeza eficiente e de forma profissional.

Uma limpeza bem executada, sobretudo em locais como aeroportos, shoppings, restaurantes e hospitais é fundamental para que surtos de doenças não aconteçam e, desta forma, a profissionalização do setor é cada vez mais crucial. Entender que as empresas especializadas oferecem um serviço único, que oferece não só profissionais capacitados, mas também segurança, qualidade e métricas é fundamental para que a limpeza deixe de ser apenas mais uma atividade e passe a ser um ofício de valor para a sociedade.