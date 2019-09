O que acontece quando os principais concorrentes de um mercado resolvem se unir? Para o segmento de formaturas premium, a notícia é animadora: as agências B2 e a AQuatro trarão nos seus próximos trabalhos a expertise de cada uma, somando conhecimentos em novas ações que devem criar um novo padrão de qualidade na área.

Segundo Fernando Saldanha – diretor da AQuatro, que atua há 18 anos no mercado fotográfico – a parceria é fruto de uma reflexão sobre os pontos fortes do trabalho de ambas. “Temos orgulho em dizer que somos vistos como referência quando o assunto é criar memórias: nosso trabalho no segmento fotográfico – com a curadoria e direção da fotógrafa Andrea Meyer, há 23 anos um expoente do gênero”, reflete. “Enquanto isso, a B2 sempre teve em sua essência um trabalho primoroso com os momentos: a criação de uma estrutura cujo ápice é a festa de formatura”.

“O ‘evento ideal’ não é só o momento da festa: é importante buscar os desejos e as necessidades dos formandos: trata-se de gerar valor nas memórias captadas durante todo esse processo e na entrega, de acordo à expectativa de quem paga por ele”, explica Thales Ioris, diretor da B2.

A união também busca, mais do que excelência em atendimento, ser um player líder em um segmento cujas previsões de expansão seguem otimistas: o mercado de festas e eventos cresce, em média, 14% ao ano, de acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta). O segmento premium gira, aproximadamente, R$ 336 milhões. Isso, na prática, representa 20% do total do valor investido em formaturas.

Antecipação de tendências

As agências apostam em um diagnóstico e antecipação de tendências com um forte investimento em tecnologia. Ambos desenvolveram uma área de cool hunting interna – com análise de tendências e novidades no segmento – que será responsável pelo lançamento de inúmeros projetos.

“Hoje, temos uma equipe dedicada a buscar em nível nacional e internacional as principais tendências e possíveis novidades que podemos acrescentar às festas, e de forma geral, a toda a jornada do formando”, detalha Ioris. “Nossa intenção é que a formatura seja a culminação de um grande momento, não apenas uma data isolada. É isso que estamos buscando nessa nova fase”.