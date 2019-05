O presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Glaucio Geara, e cinco ex-presidentes da entidade foram recebidos pelo prefeito Rafael Greca, nesta segunda-feira (20/5), na Prefeitura. No encontro, as lideranças empresariais ressaltaram a boa gestão do município, com programas como o Rosto da Cidade, que promove a recuperação dos prédios históricos da capital, os projetos de resgate social de moradores de rua, e as iniciativas de incentivo ao empreendedorismo.

Nesta segunda-feira foi aberta a Semana Microempreendedor Individual (MEI) que segue até sexta-feira (24/5) com eventos diários de empreendedorismo em ruas da cidadania e no Engenho da Inovação, no Rebouças. Na quinta-feira haverá um grande mutirão, reunindo todos os serviços de apoio aos MEIs no Parque Barigui.

No encontro com o prefeito, o presidente da ACP destacou a revitalização do Centro da cidade, com ações de despiche e o resgate de moradores de rua promovidas pela administração municipal. “Conseguimos encaminhar e resgatar a população da rua. O resgate começa na mesa, com um lugar para se alimentar. Queremos agora achar um lugar uma central de acolhida no Centro, porque o serviço social tem que estar perto do morador de rua”, explicou Greca.

O empresário Marcos Domakoski, ex-presidente da ACP, ressaltou o incentivo ao empreendedorismo e Ardisson Akel, que também presidiu a entidade, enfatizou a implantação da Redesim, que deu agilidade à abertura de novas empresas. “Estamos trabalhando fortemente para incentivar o empreendedorismo, por meio de cursos, capacitações e mutirões e até mesmo nas escolas municipais, para que os curitibinhas também se tornem empreendedores no futuro”, disse Greca.

Durante a reunião, o prefeito recebeu de presente dos empresários um quadro com o retrato do seu bisavô, o comendador José Ribeiro de Macedo, um dos fundadores da ACP, juntamente com o Barão do Serro Azul. Macedo, que foi um dos principais produtores de erva-mate do Estado, presidiu a entidade entre 1893 e 1895 e ficou conhecido pela luta pela libertação dos escravos e por ser um dos fundadores da Universidade do Paraná, atual UFPR.

Também participaram do encontro o vice-prefeito Eduardo Pimentel, os também ex-presidentes da entidade Werner Egon Schrappe, Virgilio Moreira Filho, Antonio Espolador Neto, e a chefe de gabinete da Prefeitura, Cibele Fernandes Dias.