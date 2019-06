Ao longo dos últimos quatro meses, um grupo formado por gerentes de agência, gerentes de relacionamento PJ, gestores e supervisores da Unidade Administrativa do Sicoob Três Fronteiras participou da Trilha de Inteligência Financeira, ministrada pelo instrutor Tiago Luz Boeira, especialista em mercado financeiro.

Equilibrando a teoria com a aplicação prática do conteúdo, os líderes aprofundaram conhecimentos em princípios da economia, negociação e oferta de produtos financeiros e análise de investimentos para o gerenciamento de carteiras de uma forma mais eficaz.

Uma das participantes do curso, a gerente do ponto de atendimento da cooperativa no Shopping Catuaí Palladium, Simone de Souza, destacou a importância deste treinamento para o dia a dia na agência diante dos cooperados e da equipe. “Essa oportunidade com o Tiago foi de grande valia, pois reflete muito a nossa vivência de todo dia. Ele traz conceitos e práticas com uma linguagem clara, objetiva e atual”, pontuou.

A cooperativa, que tem sede em Foz do Iguaçu, frequentemente investe em treinamentos e no desenvolvimento das pessoas, pois entende que ter a equipe com uma bagagem extra trazida por um profissional desse nível é um diferencial competitivo no mercado.

“Este treinamento é de alto nível para nossos líderes, é uma necessidade, pois o mercado exige isso hoje. Quanto melhor nossos líderes estiverem preparados, certamente isso vai refletir na performance da nossa cooperativa. Estamos em um viés muito grande de crescimento e ter domínio sobre temas como os abordados no treinamento, incluindo investimentos para sermos consultores dos nossos cooperados, está alinhado com nosso trabalho”, disse o Diretor Superintendente, Dirceu Luiz Tessaro.