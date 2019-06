Temas de interesse das cooperativas e da sociedade paranaense estiveram em debate na reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira (19/06) entre lideranças do G7, grupo formado pelas principais entidades representativas do setor produtivo no Estado, e dirigentes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O encontro ocorreu na sede da agência do BRDE no Paraná, em Curitiba. Os debates foram conduzidos pelo coordenador do G7 e presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken. Em pauta estiveram assuntos ligados a financiamentos, sanidade, educação e tributação. Na oportunidade, houve ainda uma apresentação sobre a atuação do BRDE no Estado e os principais resultados.

Fazem parte do G7, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) e Associação Comercial do Paraná (ACP).