Líder da oposição da Coreia do Sul anuncia que vai disputar eleição

O líder do maior partido de oposição da Coreia do Sul anunciou que vai se candidatar na eleição geral do país em abril.

Hwang Kyo-ahn, líder do Partido da Liberdade da Coreia, estava se pronunciando em Seul na sexta-feira. Hwang atuou como primeiro-ministro no governo da ex-presidente Park Geun-hye, e assumiu a presidência interina depois que ela foi deposta.

Hwang criticou o governo do presidente Moon Jae-in por uma desaceleração econômica e pelo impasse na desnuclearização da Coreia do Norte. Hwang disse que vai concorrer pelo distrito de Jongno, no centro de Seul, conhecido por ser base eleitoral de vários presidentes eleitos.

O ex-primeiro-ministro Lee Nak-yon, do governista Partido Democrático da Coreia, também anunciou que vai concorrer pelo distrito.