Recentemente o Lide Paraná (integrante do Grupo de Líderes Empresariais com abrangências nacional e internacional) realizou, na Universidade Positivo, em Curitiba, em evento exclusivo para convidados, um debate sobre a reforma tributária. Participaram o ex-deputado federal, Luiz Carlos Hauly e a líder do Governo no Congresso, a jornalista Joice Hasselmann. Quem deu as boas-vindas aos convidados foi a nova presidente da entidade, a empresária Heloisa Garrett.

“O Lide é uma entidade que tem uma abrangência e liderança muito grande em todo o Brasil e a nossa unidade do Paraná é uma das maiores unidades em representação do PIB no país. E isso me dá uma responsabilidade enorme. Uma das primeiras ações que quero fazer, enquanto presidente do Lide, é levá-lo para o interior do estado, onde temos uma força muito grande na área de negócios e serviços. Não faz sentido a entidade ficar limitada só a Curitiba. E esse processo de interiorização será anunciado no Congresso Empresarial da Faciap, em outubro”, diz a presidente do Lide Paraná, Heloisa Garrett.

Sobre a reforma tributária, segundo Joice Hasselmann, atualmente o sistema brasileiro tributário “é o pior sistema do mundo, pois qualquer coisa que você vai fazer, já entra um sócio, que é o governo. E se você tiver prejuízo, vai continuar pagando imposto. Eu não tenho a ilusão que é possível fazer uma redução de impostos nesse momento, porque temos uma máquina pública gigantesca, engessada. Não tem dinheiro para investimento no País, justamente porque temos uma máquina ineficiente e cara demais”.

O ex-deputado federal, Luiz Carlos Hauly, fez uma retrospectiva pelo direito tributário e a economia, para entender o porquê o Brasil parou de crescer, resgatando a economia e crises desde a década de 1980. “O Brasil decresceu nos últimos cinco anos – 4.1%, enquanto o mundo cresceu 19%. O Brasil está 23% mais pobre hoje do que o resto do mundo.”

Stabilité com novo empreendimento

Foi lançado no Cine Passeio, a Casa Trajano – novo empreendimento da Incorporadora Stabilité. O projeto é assinado pela arquiteta Catherine Moro e tem previsão de entrega no segundo semestre de 2021. A Casa Trajano tem estilo nova-iorquino e é a moradia ideal de universitários, trabalhadores independentes e estadias temporárias. O empreendimento também oferece uma área completa de lazer e serviços incluindo coworking, home theather, salão de festas gourmet, espaço fitness, lavanderia, pet place, bike parking e tomada para carros elétricos na garagem. A Casa Trajano tem 65 unidades, com 23 a 49m², e está localizado na Rua Trajano Reis, 500, no centro histórico, no São Francisco, em Curitiba .

Curitiba sedia “Caminhos para Portugal”

Na próxima quinta, dia 10 de outubro, Curitiba sediará a 2ª edição do evento “Caminhos para Portugal’. O evento paranaense acontece no NH The Five Hotel – Sala Iraí, na Rua Nunes Machado, 68 – Batel, a partir das 8h30 com café da manhã até as 11h. O encontro tem o intuito de atender brasileiros interessados em fazer conexões com Portugal, por meio de assessoria jurídica, aconselhamento fiscal, vistos, nacionalidades, constituição de empresas, terceiros setor, aconselhamento fiscal, equivalência de diploma, estudos em Portugal, entre outras informações. O “Caminhos para Portugal” é promovido pela advogada brasileira, radicada em Portugal desde 2007, Mariana Giacomazzo Meyer Soares, que há mais de 10 anos é especializada em fazer conexões Brasil-Portugal. Mariana ministrará um conteúdo sobre como fazer investimentos em terras lusas; abrir negócios com legalização administrativa para a constituição de empresas ou aquisição de empresa já existente no mercado; analisar a melhor opção para obtenção de visto, com menor deslocamento; pesquisa e desembaraço de documentação para obtenção da nacionalidade portuguesa de acordo com o cumprimento correto das exigências do governo português. O evento contará também com uma apresentação do parceiro José Carlos Ferreira, diretor do banco português Millennium BCP para a América Latina.

Curitiba recebe Nathalie Moellhausen

Primeiro ouro mundial na esgrima representando o Brasil, Nathalie Moellhausen tem vaga garantida nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Colecionadora de vitórias, a atleta não para e está participando do Campeonato Brasileiro de Esgrima, em Curitiba, que acontece até dia 13 de outubro. A competição é a principal prova para o ranking nacional, e será realizada no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser. A esgrimista Nathalie Moellhausen, de 33 anos, é o grande nome mundial no esporte que vem conquistando cada vez mais admiradores no Brasil. Ela é Filha da estilista ítalo-brasileira Valeria Ferlini, e do alemão Philipe Moellhausen, a atleta nasceu em Milão, na Itália, e tem dupla nacionalidade desde os 5 anos de idade.

Cláudia Cozzella entrevista Laurentino Gomes

A jornalista e apresentadora, Claudia Cozzella, comanda o programa “Acontece Curitiba”, que vai ao ar aos sábados, às 14h00min pela TV Transamérica espaço bastante diversificado e recheados de dicas e entrevistas com personalidades de destaque. Por lá já passaram Matheus Nachtergale, Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Danilo Caymi, Zezé Di Camargo & Luciano, Sandy, Maria Rita, Peter Cetera,Ringo Star, Regina Casé, Juca Chaves, entre outros. Recentemente Claudia Cozzella, entrevistou o jornalista e escritor, Laurentino Gomes, que esteve em Curitiba para divulgar a sua mais nova obra: “Escravidão”, livro que é o primeiro de uma trilogia que retrata a saga de um dos maiores traumas de nosso país que é o preconceito racial. Laurentino Gomes é autor dos livros 1808, 1822 e 1889, todos best-seller, que falam sobre a história do Brasil. Agora acaba de lançar o primeiro volume da trilogia sobre escravidão. Foi uma pesquisa intensa e longa, além de viagens durante seis anos para vários países. Vale a pena conferir a entrevista. E quem tiver interesse pode seguir a apresenetadora pelos links siga nossa apresentadora no instagram @claudiacozzella_oficial e @portalacontececuritiba.

Proteção à mulher em bares

Com o aval da Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública, obtido na quarta-feira (2), o projeto de lei que determina a bares, cafés e estabelecimentos do gênero que auxiliem mulheres que se sintam em situação de risco dentro das suas dependências, já pode ser votado pelo plenário da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Neste dia, na reunião presidida por Maria Leticia Fagundes (PV), quatro projetos foram debatidos entre os membros do colegiado.

De acordo com a proposta, o auxílio será prestado pelo estabelecimento especialmente na garantia que a mulher em risco possa ter seu deslocamento para um local seguro garantido. Isso se daria pelo acompanhamento dela até o carro próprio ou a outro meio de transporte, ou pela comunicação à polícia da situação. Cartazes serão fixados nos banheiros femininos ou em qualquer outro ponto do local, informando a disponibilidade de ajuda à mulher que se sinta em situação de risco.

Menu em prol do Outubro Rosa

Com o objetivo de apoiar a Campanha Outubro Rosa, que conscientiza a sociedade sobre a importância da prevenção precoce do câncer de mama, o Restaurante Trinitas, do hotel NH Curitiba The Five, apresenta durante o mês de outubro um jantar com cardápio exclusivo, revertendo 10% de sua venda para a ONG Humsol, responsável por diversos projetos que envolvem a causa. O chef Silvonei Souza, em parceria com a nutricionista Astrid Pfeiffer, colaboradora da Sociedade Vegetariana Brasileira e autora do livro “Detox dia a dia”, eleito melhor livro de dietas do Brasil em 2017 e “A cozinha vegetariana de Astrid Pfeiffer”, eleito o melhor livro de culinária vegetariana do Brasil em 2012, traz um menu em 3 tempos, integrando de forma criativa ingredientes funcionais que previnem o câncer de mama e auxiliam pacientes em tratamento. Para estrear a proposta em grande estilo, o NH Curitiba The Five promove um jantar especial no dia 10, com talks sobre nutrição e autoestima, a partir das 20h.