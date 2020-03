Lide Mulher Paraná  realiza  o primeiro “mentoring” do ano

No último dia 20 de fevereiro, as filiadas do Lide Mulher Paraná participaram do mentoring com a Dra. Carla Goés – uma das mais conceituadas dermatologistas do país. Empreendedora na área da medicina, a médica falou sobre o tema “O poder é seu – Histórias de mulheres inspiradoras”, e contou um pouco sobre a sua trajetória como cirurgiã especializada em dermatologia, desde o vestibular até o lançamento do projeto “Um Novo Olhar”. O evento aconteceu no Lady & Lord Ecoville, atualmente patrocinadora do Lide Mulher Paraná.

Além de falar sobre a sua carreira, a doutora baiana comentou sobre o recém-lançado projeto “Novo Olhar” que tem como propósito oferecer a reconstrução facial para mulheres vítimas de violência doméstica. Carla Góes é escritora e autora de diversos livros como os best-sellers “Grávida e Bela”, “Mãe, e agora?”, “Belíssima: aos 40, 50, 60…” e “Beleza Sustentável / Como Pensar, Agir e Permanecer Jovem”, além de “O Poder É Seu”.

A diretora de operações da Rede Lady&Lord, Teresa Cardoso, falou sobre a satisfação de receber o primeiro encontro do Lide Mulher Paraná de 2020. “Este ano estamos apoiando o Lide Mulher, e muito honrados em fazer parte desse projeto”, concluiu.

A presidente do Lide Paraná, Heloísa Garrett, comentou da satisfação de abrir o calendário do Lide Mulher, com a Dra. Carla, “porque os assuntos que ela traz, estão relacionados com a proposta de parceria que acontece entre o Lady & Lord e o Lide Mulher”.

O principal propósito do Lide Mulher Paraná é incentivar mulheres a se inspirarem na busca pela liderança em cargos de chefia, ressaltando a presença da mulher nos cargos de alta gestão. Para saber mais sobre o grupo, entre em contato pelo email: relacionamento@lideparana.com.br.

Entrega do “Troféu Mulher Simplesmente Mulher” dia 10

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Paeraná, realiza no próximo dia 10 de março (terça-feira), a solenidade da 25ª Edição do “Troféu Mulher Simplesmente Mulher”, evento esse alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em março.

Na oportunidade serão homenageadas com “Troféu Mulher Simplesmente Mulher”: Luciana Saito Massa, Primeira-Dama do Estado do Paraná; Vaneuza Funke, Médica Hermato-Oncologista; Tânia Ribas, Coordenadora do Brasil Sem Frestas Curitiba; Emília Simões Kovalski, comerciante e Lourete Fayad Tacla, “in Memoriam”. O evento acontece na sede da entidade, Rua XV de Novembro, 621, 8º andar, à partir da 19 horas. Mais informações com Roseli Duarte, fone 3320-2510.

Rede Expert celebra “Mulheres de Conteúdo”

Para celebrar o mês da mulher, a rede Expert Beauty Center, reúne um time de consultoras de imagens para conversar com as clientes em suas cinco unidades: Barigui, Batel, Cabral, Jockey Plaza e Palladium. Os talks “Mulheres de Conteúdo” acontecerão todas às terças-feiras do mês de março, a partir do dia 3. As palestras serão sempre a partir das 17h30 e algumas contarão com a parceria de profissionais Expert.

Participam da programação cinco das consultoras mais atuantes da capital: Tati Yagui, Claudia Piantini, Daniela Yumi, Adriana Izumi e Paula Piai.

Os temas serão diferentes em cada unidade, mas em comum têm a relevância e aplicabilidade no dia a dia. “Estamos felizes em poder oferecer esse conteúdo prático com profissionais tão importantes para nossas clientes”, afirma Mellany Hillani, diretora-executiva da rede Expert.

As clientes e convidadas serão recebidas com coffee break oferecido para marca Keune. Nos dias do evento as clientes poderão fazer o tratamento Keune Vital Nutrition e levar pra casa de presente o Shampoo Vital Nutrition.

Palestras gratuitas alusivas ao Dia da Mulher

O Shopping Jardim das Américas promove a Semana da Mulher, com 4 a 6 de março. As palestrantes convidadas são mulheres de destaque em suas áreas de atuação. Todas as atividades são gratuitas e o espaço exclusivo ficará no 1º Piso, ao lado da Lojas Americanas. Haverá sorteio de brindes todos os dias e ainda descontos especiais para as participantes. O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas (41) 3366-5885

Confira cada atração:

04/03 – Master Class Ella’s Cosméticos com Ana Costa –Horário: 19h – Duração de 1h30 a 2h- 30 vagas – Inscrição via site; 05/03- Consultoria de Moda com Paolla Malinoski – Horário: 19h – Duração de 1h 30 vagas – Inscrição via site; Bate-Papo sobre Empreendedorismo Feminino com Isa Quartarolli – Horário: 20h – Duração de 1h – 30 vagas – Inscrição via site;06/03

Bate-Papo sobre Estética com Ana Carolina Mello – Horário: 19h – Duração de 1h -30 vagas – Inscrição via site; Consultoria de Moda com Tete Reinaldim Horário: 20h – Duração de 1h30- 30 vagas – Inscrição via site;