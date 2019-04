O 25º Salão Paranaense de Turismo, que nessa edição comemora seu Jubileu de Prata e acontece dias 3 e 4 de maio no Expo Unimed Curitiba, abriu as inscrições para as concorridas caravanas, preferidas por centenas de agentes de viagens que prestigiam todos os anos o evento mais tradicional do segmento no Estado.

São quatro rotas, mas sua confirmação é condicionada ao número mínimo de 30 inscritos. A primeira tem saída prevista de Maringá. Passa ainda por Apucarana, Londrina, Imbaú e Ponta Grossa. A segunda saí de Foz de Iguaçu e passa em Cascavel, Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Irati. A caravana que saí de Florianópolis contempla ainda as cidades de Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville. Santa Catarina conta ainda com duas saídas paralelas: de Blumenau e de Jaraguá do Sul. Por último, a caravana que vem do Estado mais distante, sai de Porto Alegre. Todas têm previsão de retorno dia 4 de maio, ao final do evento.

O valor do investimento para agentes de viagens participantes é mais que especial. Para associados ABAV R$ 25 e para não associados R$ 50. Incluso translado e hotel. Mas atenção, as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas somente até o dia 18 de abril, diretamente no site www.salaoparanaense.com.br.

Para quem tiver dúvidas, só entrar em contato com o e-mail atendimento.pr@abav.com.br ou telefone 41 3223 3411. O Salão Paranaense de Turismo tem idealização, promoção e organização da ABAV-PR – Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná.

SERVIÇO

25º Salão Paranaense de Turismo

Dias 3 e 4 de maio

No Expo Unimed Curitiba

Liberadas inscrições de Caravanas, que podem ser feitas somente até dia 18 de abril

Mais informações www.salaoparanaense.com.br, atendimento.pr@abav.br ou 41 3223 3411