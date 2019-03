Ao começar a andar de skate ou tentar aprender um truque ou manobra nova, muitas vezes inevitavelmente você vai cair, faz parte da curva de aprendizado. Depois de um tempo, muitos skatistas aprendem a cair corretamente ou para evitar a queda, desenvolvem técnicas especiais. Aqui estão alguns exemplos de como evitar quedas e como cair (caso aconteça) com o dano menor possível ao seu sistema músculo esquelético.

Ajuste as suas rodas para o ponto onde você se sinta confortável, especialmente quando for comprar pela primeira vez. Use uma tabela de ajustes, a maioria das lojas as tem e orientam o melhor ponto de colocação. O erro mais comum é apertar as rodas em excesso. Ajuste para o ponto que quando você está em seu skate não force ou emita sons como se estivesse rangendo (alguns óleos sintéticos nas buchas de borracha ajudam).

Movimente e rode cada roda para verificar se eles não tocam a mesa, peça na qual o eixo é encaixado, durante as curvas duras, pois isso gera uma parada súbita. Rodas mais macias são melhores para andar na rua, uma vez que proporcionam muita aderência; no entanto, elas falham em lugares de madeira por exemplo. As rodas mais duras falham menos e criam menos atrito com o solo, permitindo uma maior aderência entre o tênis e o skate; portanto, eles são mais populares no skate convencional. Todos os ajustes técnicos para o marinheiro de primeira viagem devem ser supervisionados por um profissional mais experiente num primeiro momento

Um novo skatista que tentar fazer um flip-360 graus em uma half-pipe tem que rezar pra não ter uma lesão. Você pode tentar tudo o que quiser, mas tenha cuidado sempre, faça uma evolução progressiva do grau de dificuldade de suas manobras. Você deve sair da zona de conforto para evoluir, mas que seja de forma gradual. Nunca tente algo fora do alcance de suas habilidades: ela pode levar a lesões graves.

Se você perder o controle do seu skate, salte dele. Simples assim, você vai continuar com a energia cinética e correr um pouco antes de parar, mas evita a queda.

Se você começar a cair, há algumas medidas que você deve tomar imediatamente. Elas surgem de maneira instintiva e com tempo de treino.

Independentemente da sua experiência, ao cair, use de preferência os braços para proteger sua cabeça. Se possuir um capacete de bicicleta ou um especial para o skate é preferível. Especialmente se o seu cérebro ainda está em desenvolvimento (crianças e adolescentes).

Isto tende a causar problemas a longo prazo no pulso, devido aos traumas repetitivos. Tentar pousar em uma parte do corpo que é mais acolchoada, de preferência cair em rolamento.

Procure evitar, sempre que possível, bater suas articulações. No momento da queda, os três lugares mais importantes que devem evitar ser atingidos são a cabeça, coluna vertebral e joelhos. A menos que você esteja usando joelheiras, evite cair sobre os joelhos. Estatisticamente, os entorses e traumas contusionais que atendemos em skatistas são muito comuns nos membros inferiores.

Depois de algumas quedas duras, tente passar para outra atividade até sua melhora. Se for o caso de traumas mais sérios, procure um médico do esporte para te avaliar, mas só volte se estiver 100%. Cada vez que você cair na mesma parte do corpo, o risco de lesões aumenta consideravelmente. E se você andar de skate com dores no corpo, provavelmente não conseguirá fazer as manobras nem andar com a mesma agilidade, favorecendo novamente às quedas.

Conselhos finais

– Tentar pousar em ambos os pés, se você cair em um, você pode torcer e quebrar.

– Certifique-se que a área de patinação está livre de obstáculos como pedras pequenas.

– Estas podem não parecer ameaçadoras, mas se você passar por elas, suas rodas vão parar e você não. Sempre ande de skate com muitas pessoas.

– Se algo sério acontecer, sempre haverá alguém que pode chamar o número de emergência e ajuda. Se você anda de skate sozinho, sempre leve um telefone com você.

– Use tênis específicos para skate. Se você for muito rápido e não puder parar, o tênis ajuda a frear.

– Capacete, joelheiras, cotoveleiras e algumas órteses são extremamente úteis e evitam a maioria das lesões mais sérias.

Bons treinos!

Ana Paula Simões é Professora Instrutora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Medicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte; e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Contato: www.anapaulasimoes.com.br