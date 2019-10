O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), Ney Leprevost, apresentou a estrutura da pasta aos servidores de todo o Governo do Estado nesta segunda-feira (14), no Teatro Guaíra, em Curitiba. Num grande encontro de integração promovido pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, com todos os secretários de Estado, Leprevost apresentou as ações e programas já realizados nos primeiros nove meses do ano e também adiantou muito do que está por vir.

O secretário também enalteceu todos os servidores da Sejuf. “Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer e pedir uma salva de palmas para todos os nossos servidores. Ninguém faz nada sozinho”, disse aos mais de dois mil servidores públicos presentes que lotaram o Guaíra.

Em sua palestra, Ney Leprevost falou sobre as grandes áreas de atuação da Sejuf: Justiça e Garantia de Direitos, Assistência Social, Sistema Socioeducativo e Trabalho e Estimulo à Geração de Renda. O secretário lembrou que a nova pasta surgiu da fusão de outras áreas e que a adoção de medidas simples e austeras resultou na economia de R$ 18,3 milhões ao governo. E que, mesmo gastando menos, a nova pasta conseguiu fazer mais. “Apesar de ser uma pasta nova, e de todas as complicações que uma reforma administrativa gera em seu início, conseguimos atuar com eficiência, inovação e excelência nos serviços sociais, com ênfase à defesa das crianças, dos adolescentes, dos idosos paranaenses e à geração de empregos, dentro daquilo que nos foi solicitado pelo governador Ratinho Junior”, disse.

Num breve balanço destes primeiros nove meses frente à pasta, Ney citou realizações como as ações para geração de emprego e renda e qualificação profissional, que resultaram na abertura de 50 mil novas vagas de emprego no estado até agosto; da importante interface com a sociedade por meio dos diversos Conselhos de Direitos vinculados à secretaria; das ações prioritárias dentro das políticas para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso no Paraná; além das importantes ações de assistência social.

Ainda em sua apresentação Leprevost adiantou um pouco de programas que serão lançados pela Secretaria, como os Centros de Atendimento Intergeracional; Cartão Futuro; Aplicativo Paraná Solidário; Fórum Estadual Contra a Pobreza e o Programa Nossa Gente.

