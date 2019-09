SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Depois do tombo das ações da Kraft Heinz tirar o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann do posto de mais rico no país em março deste ano, o investidor sócio 3G Capital voltou a encabeçar a lista dos bilionários do país, segundo publicação da revista Forbes divulgada nesta quarta-feira (15).

A oitava edição do ranking mostra que, com uma fortuna de R$ 104,71 bilhões, Lemann supera em R$ 9,5 bilhões o segundo colocado da lista, o banqueiro Joseph Safra. Em março, a riqueza do banqueiro superava a de Lemann em R$ 7,6 bilhões.

Os outros dois sócios do 3G Capital e da Ambev se mantiveram na mesma posição no ranking.

Marcel Telles continua como o 3º mais rico do país, com uma fortuna de R$ 43,99 bilhões, enquanto Carlos Alberto Sicupira ocupa a 5ª colocação, com R$ 37,35 bilhões.

Entre os dois, se mantendo na 4ª posição, está o cofundador do Facebook Eduardo Saverin, com R$ 43,16 bilhões.

1º Jorge Paulo Lemann – R$ 104,71 bilhões

2º Joseph Safra – R$ 95,04 bilhões

3º Marcel Herrmann Telles – R$ 43,99 bilhões

4º Eduardo Saverin – R$ 43,16 bilhões

5º Carlos Alberto Sicupira e Família – R$ 37,35 bilhões