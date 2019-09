Um dos clássicos da boa mesa curitibana, onde está há 20 anos, a Lellis Trattoria (r. Gonçalves dias, 51, Batel), famoso por suas porções generosas, passou a adotar, em setembro, pratos individuais. Em suas observações do cotidiano, atento à vontade da clientela, o empresário João Lellis constatou que as pessoas estão à procura de pratos menores e que essa é uma tendência que precisa ser respeitada.

No amplo cardápio da casa, o cliente pode agora conferir os preços para uma ou duas pessoas. E para aproveitar o momento de mudanças, o empresário retomou a programação musical do restaurante com apresentações ao piano de segunda a sábado, das 20h à 1h.

A Lellis Trattoria de Curitiba também atende em novo horário: de segunda a sábado, das 11h30 às 16h e das 19h às 2h; aos domingos, das 11h30 às 17h e das 19h às 24h. Tem estacionamento próprio, gratuito, com manobrista.