Leitura fotográfica da Nissei ajuda a curtir o verão numa boa

Ação da rede de farmácias Nissei atende aos veranistas na praia e na cidade, com facilidade e tecnologia que ajuda a mostrar a forma correta de passar o protetor solar.

Um clique e você sabe se está passando corretamente o protetor solar. Assim é a nova ação da Rede de Farmácias Nissei nos parques de Curitiba, no litoral e também no interior do estado, que, de forma descontraída, conscientiza os veranistas sobre a importância de se proteger dos raios ultravioletas.

A equipe de promotores usa uma máquina fotográfica digital com a tecnologia UV, que mostra as partes da pele que estão protegidas e as que requerem mais atenção com os filtros, para ajudar a galera a curtir o verão numa boa!

“A ideia é mostrar não só a necessidade de usar filtro solar, mas também a maneira correta”, destaca Alexandre Maeoka, diretor executivo da Nissei. Após a abordagem com a foto, o público é convidado a retocar a aplicação, além de receber a fotografia gratuitamente por mensagem de WhatsApp.

A ação ocorre sempre aos finais de semana, com previsão de permanecer assim até o Carnaval nos seguintes locais: Parque Barigui, em Curitiba (PR); Guaratuba; Matinhos; Praia de Leste; e em Porto Rico, praia artificial no oeste do estado.

Continuidade de projeto

A ação com a câmera é inédita, mas já é o segundo ano que a Nissei está promovendo esse tipo de conscientização. Em 2019, promotores já realizavam a entrega de brindes como amostra de produtos cosméticos, leques e sacolas biodegradáveis. Agora, além disso, o público é convidado a passa gratuitamente a proteção e, no litoral, existe a possibilidade de compra do protetor em um carrinho de sorvete adaptado que circula a beira mar. Nesse carrinho o pagamento é facilitado no débito ou crédito, inclusive com emissão de cupom fiscal.