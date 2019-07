Os valores do leite UHT registraram alta nos últimos dias, após oito semanas consecutivas de baixas. De acordo com dados do Cepea, de 22 a 26 de julho, o preço médio do leite longa vida subiu 1,49%, fechando a R$ 2,3660/litro. Quanto ao preço do queijo muçarela, por sua vez, registrou leve queda, mas em menor intensidade do que nas semanas anteriores. No mesmo período, a média foi de R$ 17,5560/kg, recuo de apenas 0,09%. Segundo colaboradores do Cepea, as negociações começaram a melhorar nos últimos dias, devido ao fim das férias escolares. Quanto aos estoques, permanecem baixos em alguns laticínios por conta da diminuição da produção.

Fonte: Cepea