O sonho da casa própria pode estar ao alcance com apenas alguns cliques. Assim são os leilões online de imóveis dos bancos, vantajosos para economizar na hora de adquirir a casa própria ou quando o objetivo é fazer das unidades um investimento. Até o dia 25 de abril, o Santander leiloa de forma online 37 imóveis com descontos de até 49% pelo site da Sold.

As casas, sobrados e apartamentos ficam em Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Os lances iniciais variam de R$ 45 mil a R$ 2,1 milhões.

Em São Paulo há imóveis em 13 municípios, como Mirandópolis, que tem uma casa de 152,99 m² e uma vaga de garagem pelo lance inicial de R$ 165.375. No Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, é possível encontrar uma casa com vaga de garagem a partir de R$ 117.900. Se a opção for o Paraná, um apartamento em Cascavel com vaga de garagem sai a partir de R$ 123 mil.

Na cidade de Belo Horizonte, um apartamento de 84 m² em um conjunto habitacional está a partir de R$ 152 mil. Há outra casa no estado, no município de Uberlândia, a partir de R$ 141 mil. Caso a procura seja por imóveis no Norte, é possível arrematar um apartamento com uma suíte em Manaus, no Amazonas, pelo lance inicial de R$ 155 mil.

O Santander possibilita o financiamento em até 420 meses, além de desconto para pagamento à vista. As unidades adquiridas virão com débitos de condomínio e IPTU totalmente quitados.

As unidades podem ser visitadas mediante agendamento pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br. Todos os lotes podem ser consultados pelo link: https://www.sold.com.br/santander.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.