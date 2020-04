Leia um livro

Dizem no Brasil que não se pode misturar assuntos como futebol e religião para evitar discussões. Contudo, no livro Quando Deus entra em campo, esses dois assuntos que geram tantas polêmicas são tratados pelo autor, o jornalista Dimas Rodrigues de forma leve, com categoria, convidando o leitor a uma profunda reflexão. A obra foi lançada nessa semana e está à venda no site das Livrarias Curitiba.

O enredo traz histórias curiosas sobre a origem do futebol, a chegada do esporte no Brasil, o surgimento dos primeiros clubes, a relação do esporte com a igreja e muito mais.

O autor ainda lança um olhar mais aprofundado sobre o porquê tantos jogadores elevam as mãos para o alto para comemorar os gols e exalta a coragem de atletas que muitas vezes são até ridicularizados por demonstrarem o amor e a gratidão a Deus.

Craques que passaram pelo futebol paranaense, ídolos que conquistaram o coração dos mineiros, ex-jogadores que marcaram época com camisas de grandes times do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e da Seleção Brasileira relembram conquistas nesse livro-reportagem e revelam com usaram a fé no dia a dia para superar desafios, sinalizando de que apesar dos inúmeros títulos, a maior glória ainda está por vir.

Uma leitura imprescindível para quem ama futebol e não vive sem fé!

SOBRE O AUTOR

Nasceu Ademir Damião Rodrigues, em Curitiba, mas poucos o chamam assim. Na infância, recebeu o apelido de Dimas que o acompanha desde então. Estudou Eletrotécnica, mas a paixão pelo futebol, pelos livros e pela área de Ciências Humanas o levaram ao curso de Jornalismo, o qual se graduou em 1999, na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP-PR).

Recém-formado recebeu o prêmio “Sangue Novo de Jornalismo” e em 20 anos de carreira trabalhou como plantão esportivo e repórter na Rádio Nacional e Band News, além de atuar nas redações dos principais jornais do Paraná como Gazeta do Povo, Gazeta do Paraná e Folha de Londrina. Foi colaborador como correspondente da Folha de São Paulo, em Curitiba.

Morou e estudou em Manchester, no Reino Unido. Cobriu a Copa das Confederações, em 2005 e a Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha.

FICHA

Livro Quando Deus entra em campo

142 páginas

Autor: Dimas Rodrigues

Produção Independente

Impressão: Gráfica e Editora Malires

Venda: Livrarias Curitiba

Mundo Gospel

Mais informações: D+ Comunicação