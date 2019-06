A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) realiza no dia 28 de junho (sexta-feira), a partir das 8h30, um café com palestras sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados e contratos eletrônicos. O evento é uma promoção do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Planejamento Estratégico (Giepe).

A primeira palestra, que será ministrada pelo advogado Alan Moreira Lopes, traz esclarecimentos sobre a LGPD (13.709/18), como ela afeta os negócios na prática e de que forma o compliance cria um diferencial competitivo. Lopes é especialista em Direito Digital, disciplina que leciona em cursos de extensão e pós-graduação. É presidente do Instituto de Direito Digital e Robótico do Paraná (IDDR-PR). Também é coautor de livros nas áreas de Direito das novas tecnologias e Direito no empreendedorismo.

Para complementar o assunto, a advogada Keila dos Santos fará a segunda palestra com o tema contratos eletrônicos, a fim de apresentar as vantagens tecnológicas, os benefícios e as peculiaridades para fazer negócios com segurança jurídica.

Especialista em Direito civil, processo civil e Direito digital, Keila é professora de Direito, vice-presidente do Instituto de Direito Digital e Robótico do Paraná (IDDR-PR), e coautora de livros nas áreas de Direito das novas tecnologias, Direito no empreendedorismo, entre outros. Ambos palestrantes são sócios-fundadores do Escritório Lopes e Santos Sociedade de Advogados.

A Lei Geral de Proteção de Dados, que passa a vigorar no final de 2020, visa tornar a internet um ambiente seguro aos usuários. Entre os seus fundamentos estão o respeito à privacidade, à inviolabilidade da intimidade, ao consentimento do consumidor e à sua defesa. No final do evento, será aberto um espaço para que os participantes esclareçam as dúvidas sobre o assunto.

Serviço:

Café com Palestras (AHK Paraná – Giepe)

Data: 28 de junho (sexta-feira)

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Novotel Curitiba Batel – Rua Doutor Pedrosa, 288 – Curitiba (PR). O estacionamento é por conta do participante.

Inscrições e informações: (41) 3323-5958 ou ahkparana@ahkbrasil.com