Legado 2020 seleciona startup de casaco

Entre 149 inscrições que abrangeram 19 estados brasileiros, o iClooset, startup curitibana de moda sustentável, foi selecionado pelo Projeto Legado 2020, que escolhe iniciativas de impacto socioambiental positivo para seu programa anual de aceleração. Nacional, o programa, criado pelo Instituto Legado, está na sua oitava edição; contabiliza 200 inciativas aceleradas e 21 projetos financiados.

Inovador e sustentável, o iClooset desestimula o hiperconsumo e incentiva os turistas a pagarem apenas pelo que vão realmente usar. Como é isso? Simples: aluguel de casacos, que pode ser online ou presencialmente, atendendo turistas com roupas adequadas para temperaturas de 15 a -5 graus.

Criada por Juli R. da Silva, a startup atua em Gramado e Curitiba, cidades turísticas frias do Sul, visando visitantes de regiões quentes do Brasil ou que vão viajar ao exterior “Você pode alugar os casacos que desejar apenas pelo tempo de sua viagem e depois devolvê-los, assim, não precisará gastar com peças que não irá mais utilizar em sua cidade natal, que geralmente são peças caras, e ainda sobra mais espaço na mala”, observa Juli, lembrando que “todo ano também realizamos a venda dos casacos, fazendo assim a moda ser ainda mais circular, é claro, por um preço mais baixo a moradores de Curitiba e Gramado”.

(google.page/iclooset-alugueldecasacos; www.iclooset.com; www.instagram.com/icloosetcuritiba; www.instagram.com/icloosetgramado;www.facebook.com/iclooset).

Sandálias de luxo feitas por mulheres humildes

A designer Adriana Farina criou sua marca de sandálias, sofisticadas como se fossem joias para os pés, confeccionadas por mão de obra de mulheres da periferia de São Paulo, que ela própria está formando, oferecendo o aprendizado de um novo ofício e uma fonte de renda. A grife se pretende ser 100% comprometida com a responsabilidade social e tem como pilares uma cadeia produtiva mais justa, incentivo à mão de obra local, slow fashion, atemporalidade e consumo consciente.

“A valorização do trabalho dessas mulheres dá a elas uma nova perspectiva e a oportunidade de transformar suas vidas”, explica Adriana. “Passei a treinar pessoas que não sabiam como pegar em uma agulha e que, com meu projeto, descobriram um talento manual que jamais acreditavam possuir”, diz ela.

Com tiragens limitadas, cada par de sandálias Adriana Farina leva em média três dias para ficar pronto. O luxo fica por conta de técnicas da alta-costura, como bordados e entrelaçamentos – gemas naturais, cristais, contas, miçangas de vidro, fios e cordões ganham efeito tridimensional. Nessa primeira coleção foram utilizadas apenas matérias-primas garimpadas pela própria designer, n República Tcheca, Japão, França e Itália. E a proposta é uso o ano todo, onde se fizer calor.

Batizada por Uma noite na floresta, a coleção de estreia da marca traz salto alto e 14 modelos que evocam a onça preta, a bromélia, a heliconia e, em especial, a flor da lua (ou dama da noite) que morre com a luz do sol. Tem opção também para as noivas.

Comercialização no e-commerce www.adrianafarina.com. Entrega em todo o Brasil.

17ª Febratex acontece em agosto

Bianual, a maior feira de máquinas e tecnologias têxteis das Américas, a Febratex 2020 acontece em Blumenau-SC, mantendo a data de 18 a 21 de agosto, apesar da pandemia do coronavírus. O Febratex Group, realizador do evento, acredita que a feira é um ponto de partida para retomada dos investimentos e da economia do setor.

“Além disso, gera economia e receita para diversos segmentos de Blumenau. Acreditamos que o retorno dessa edição será positivo”, argumenta o Febratex Group, realizador da feira, relacionando movimento em hotéis, restaurantes, empresa de montagem, segurança, alimentação, saúde, etc. Em 2018, reuniu 330 expositores, representando 2,4 mil marcas, e recebeu cerca de 50 mil visitantes interessados nas matérias prima, tecelagem, acabamento, fiação e confecção.

Para a edição deste ano da Febratex já havia apresentado novidades: Mostra de Produtos Têxteis Sustentáveis e Tecnológicos, Green Circle, Conferência Febratex e o Preview do Febratex Summit 2021.

O Green Circle , promovido pelo Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário de Portugal, pela primeira vez é agendado fora da Europa. Ele apresenta tecidos, fios e roupas especiais com tecnologias inovadoras e com o viés da sustentabilidade.

A Conferência Febratex vai abordar, em palestras, inovação, business e sustentabilidade. E o Preview do Febratex Summit 2021 vai indicar caminhos para a digitalização da indústria têxtil brasileira e torná-la ainda mais competitiva no mercado globalizado.

A catarinense Dalila Têxtil adianta que estará na Mostra de Produtos Têxteis Sustentáveis e Tecnológicos. A marca produz cerca de 420 toneladas por mês de diversos tipos de malhas que chegam a marcas e malharias de todo o Brasil, exportando para diversos países latinos. Há 27 anos no mercado têxtil, a empresa trabalha com fios de algodão orgânico, poliéster e demais fibras fantasias, transformando-os em malha em rolo de diversos tipos. E vem usando fios desfibrados, economizando água e corantes químicos. Desde o lançamento, já foram mais de 100 mil quilos de resíduos têxteis reaproveitados. Além disso, a Dalila Têxtil possui a linha Recycle, que utiliza poliéster reciclado de garrafas PET.