Graduado em Administração, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Leandro iniciou sua carreira na Volkswagen em 2000, como ponteador na fábrica de Taubaté, em São Paulo. Atuou também como analista de processos e supervisor da área de Armação na fábrica da Anchieta, em São Paulo. Em 2014, assumiu a gerência da área de Armação na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Depois disso, retornou para a unidade Anchieta em 2017 como gerente executivo da Manufatura.

Fábrica de São José dos Pinhais

A fábrica de São José dos Pinhais é a mais moderna da Volkswagen no Brasil, responsável hoje pela produção dos modelos T‑Cross, Fox e Audi A3 Sedan. Inaugurada em 1999, já produziu mais de 2,7 milhões de veículos e atualmente emprega cerca de 2.600 pessoas.

Em fevereiro, a unidade paranaense comemorou 20 anos de operação com o lançamento do T‑Cross, primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil. A unidade recebeu R$ 2 bilhões de investimentos, para modernização e ampliação da fábrica, além do desenvolvimento do projeto.

Fabricado a partir da Estratégia Modular MQB, o mais moderno conceito de produção do Grupo Volkswagen no mundo, o T‑Cross conta com o que há de mais avançado em termos de design, inovação, alta performance e segurança. O modelo já recebeu classificação 5 estrelas na proteção para adultos e crianças nos testes do Latin NCAP, e também o Advanced Award pelo sistema de frenagem automática pós-colisão.