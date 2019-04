A Latam Airlines anunciou novo voo diário para Foz do Iguaçu. Serão sete frequências semanais a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A previsão é que a operação comece já a partir do mês de maio.

Ao todo, a companhia terá dez novos voos e 78 frequências para mais oito destinos brasileiros a partir da capital paulista (Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Navegantes, Recife, São Luís e Cuiabá), além de Foz de Foz do Iguaçu.

A medida faz parte da contrapartida da empresa com o governo paulista após a redução do ICMS sobre o querosene da aviação, de 25% para 12%.

A inclusão de Foz do Iguaçu nas novas operações fortalece o fluxo de passageiros paulistas, principal mercado emissivo de viajantes para o Destino Iguaçu. A expectativa é aumentar consideravelmente a vinda de visitantes de São Paulo e região do Grande ABC para a Terra das Cataratas.