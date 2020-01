Lancha blindada patrulha o Rio Paraná

O Comando do 8º Distrito Naval (Com8DN), por intermédio da Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP) e Delegacia Fluvial de Guaíra (DelGuaíra), intensificou o patrulhamento nas águas do rio Paraná, desde a última segunda-feira (20), com mais de 20 fuzileiros navais e algumas embarcações, com destaque para a blindada Poraquê.

A ação tem como objetivo reforçar a segurança da fronteira fluvial da região.

A lancha blindada Poraquê está sendo utilizada no patrulhamento, garantindo a eficiência estratégica da ação. Projetada para fornecer mobilidade tática e suporte de fogo em ambientes litorâneos e ribeirinhos, a embarcação é propícia para multi-missão de alta velocidade e possui característica antichamas..

Fontes: Assessoria e site não viu