Personalidades da área do Direito prestigiaram o lançamento do livro “Curso do Processo Civil Coletivo”, dos autores Sérgio Arenhart e Gustavo Osna, que aconteceu na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel. O livro trata da temática da tutela coletiva, através da descrição legislativa, apontando seus vários aspectos e esmiuçando a doutrina e a jurisprudência formada a respeito desses textos.

APEP participa de reunião da ANAPE

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná – APEP, Eroulths Cortiano Junior, participou da terceira reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, realizada no auditório do Conselho Federal da OAB, em Brasília. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da ANAPE, Telmo Lemos Filho. A mesa diretora também foi composta pelo presidente do Conselho Deliberativo, Sanny Japiassu, pelo primeiro vice-presidente, Bruno Hazan, e o Secretário-Geral, Sérgio Reis. Estiveram presentes na reunião, conselheiros e presidentes de associações de 19 estados.

CAA/PR inicia campanha de vacinação contra a gripe

A Caixa de Assistência dos Advogados iniciou na sede da OAB Paraná, em Curitiba, a edição 2019 da Campanha de Vacinação contra a Gripe em todo o estado. No site da Caixa (www.caapr.org.br), os interessados encontram o link para agendar a aplicação da vacina para adultos e crianças a partir de 3 anos. Com subsídio da Caixa, o preço da dose é de apenas R$ 25,00 (advogados regularmente inscritos na OAB Paraná) e de R$ 55,00 (dependentes estatutários).