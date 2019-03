ASSISTA – Lançamento de projeto do Esporte tem presença de Pelé

O Paraná recebeu nesta quarta-feira (13), no Palácio Iguaçu, o campeão mundial de futebol Pelé. No evento, que contou com a presença de estudantes, atletas e ex-atletas, foram lançados a campanha Imposto Amigo do Esporte, do Governo do Estado, e o programa Esportivo Lúdico Educacional, de iniciativa de Pelé.

A campanha incentiva cidadãos e empresas paranaenses a apoiarem projetos esportivos desenvolvidos no Estado por meio da destinação de impostos. O governador afirmou que o Governo do Estado vai aliar o esporte à educação, com foco no apoio a projetos de contraturno. “O grande objetivo é incentivar o contraturno escolar, fazer com que os nossos jovens possam praticar esporte e ter uma vida saudável, longe das drogas, que estejam próximos da escola e de práticas que fazem bem para sua vida”, disse.

Ratinho Junior também destacou a importância do Rei Pelé na história do esporte mundial. Ele disse que o documentário sobre o jogador, Pelé Eterno, será exibido em todas as escolas paranaenses. “O Pelé divulgou positivamente o Brasil para todo o planeta. As pessoas às vezes não sabem onde fica o Brasil, mas sabem que o Pelé é brasileiro”, afirmou.

O ex-jogador lembrou que a ideia de criar um programa que incentivasse a prática esportiva veio quando ainda jogava. Ao sair de um treino do Santos, na Vila Belmiro, ele viu algumas crianças tentando roubar um carro. “Quando fiz o milésimo gol, em um jogo no Maracanã, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela garotada roubando. Por isso que hoje temos o programa para proteger as crianças e tirá-las da marginalidade”, contou. “É uma luta grande, mas vamos vencer se Deus quiser”, disse.

A campanha Imposto Amigo do Esporte visa estimular a destinação a projetos esportivos de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte) – e de parte do Imposto de Renda (IR), por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, do governo federal. A expectativa do governo é arrecadar R$ 8 milhões pelo Proesporte.

Se a opção for destinar o ICMS via lei estadual, o aporte pode ser de até 3% do imposto devido. No caso do IR, a pessoa física que entrega a declaração pelo modo completo pode destinar até 6% do imposto a projetos do desporto e paradesporto. Já a pessoa jurídica, pelo lucro real, pode destinar até 1%.

A destinação da pessoa física é realizada até dezembro e a de pessoa jurídica a cada apuração, geralmente a cada trimestre. O valor destinado pode ser abatido do valor devido ou somado à restituição.

As informações sobre o Próesporte estão disponíveis AQUI