Investimentos em segurança estão sempre em alta para garantir a tranquilidade de quem mora ou trabalha em edifícios. A preocupação também se estende a lugares com grande rotatividade de pessoas, como os hotéis.

Além das tecnologias disponíveis para controlar o acesso via portaria de quem entra no prédio, já é possível investir em sistemas que podem ampliar a segurança por meio do elevador.

Alinhada a essa tendência, a thyssenkrupp Elevadores lança o PASS, dispositivo inovador que limita o acesso às áreas privadas e pré-determinada dos edifícios, restringindo a chamada do elevador às pessoas não autorizadas.

A conectividade é um diferencial do sistema que é instalado na cabina junto ao painel das botoeiras. A liberação pode ser feita por meio do smartphone conectado via bluetooth pelo aplicativo do PASS, uma facilidade atrelada aos dias de hoje. Também é possível acessar o sistema por meio de cartão RFDI, tag (espécie de chaveiro), ou com a digitação de senha.

“Com o PASS, o empreendimento tem uma solução inteligente, para proporcionar mais tranquilidade aos seus moradores, trabalhadores e usuários”, destaca Helder Canelas, Gerente Corporativo de Vendas de Serviços da thyssenkrupp Elevadores. Segundo ele, em prédios residenciais, o sistema tem um apelo comercial com o crescimento das portarias virtuais. “Como o atendimento nos prédios com a portaria virtual não é físico, o PASS pode ser um componente a mais para a segurança, garantindo praticidade e conforto no dia a dia das pessoas”.

A solução permite o cadastro de até 4.000 usuários diferentes. O próprio morador, em caso de prédio residencial, pode listar as pessoas que podem acessar o seu andar, como familiares, visitantes, empregados, etc.

Além de toda a funcionalidade, o dispositivo tem o apelo estético, com design compacto e moderno. Ele pode combinar com a decoração do prédio, já que tem opções nas cores branca ou preta, e ser instalado na vertical ou na horizontal, junto ao painel de comando do elevador.