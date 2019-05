Está agendada para a próxima quinta-feira, dia 16 de maio, a cerimônia de lançamento e posse da diretoria da ASIA CHAMBERS OF COMMERCE FOR BRAZIL (Câmara de Comércio Asiática). O evento vai acontecer no Mirante Barigui, 19 horas, seguido de coquetel.

A nova entidade será presidida por Yao Peng Huang e teve iniciativa de criação de empresários brasileiros e asiáticos, que identificaram ausência de representação local no Sul do Brasil, visando fomentar e promover uma mais intensa relação comercial e cultural com a Ásia. “Neste contexto o evento de lançamento e a própria Câmara ocuparão uma relevante lacuna para potencializar a relação entre Brasil e Ásia”, salientou Huang.

O evento contará com a presença de autoridades, jornalistas, empresários brasileiros e taiwaneses. E tem apoio de duas importantes entidades, que também estarão representadas. Já confirmaram participação Chang, Tsung-Che, Diretor Superintendente do escritório econômico e cultural de Taipei no Brasil e Raquel Hsiu Ling Lu, Diretora da TAITRA – Taiwan Trade Center, Brazil.

Para participar é necessária confirmação de presença através do e-mail accbra@accbra.com.br ou pelo 41 3206 8280.

SERVIÇO

Cerimônia de lançamento e posse da diretoria da ASIA CHAMBERS OF COMMERCE FOR BRAZIL (Câmara de Comércio Asiática)

No Mirante Barigui – Rua Anna Gbur Barcik 50 – Santo Inácio

Dia 16 de maio, quinta-feira

Às 19 horas

Mais informações e confirmação de presença através do e-mail accbra@accbra.com.br ou pelo 41 3206 8280