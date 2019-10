Em outubro, a conscientização é super incentivada. O décimo mês do ano tem a cor rosa como uma cor representativa, para ressaltar a importância de cuidarmos da saúde e das ações voltadas à prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero, além do diagnóstico precoce da doença.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, e em parceria com a

Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, aproveita a mobilização do Outubro Rosa para

chamar a atenção da mulher paranaense para o cuidado integral com a saúde.

Nesta tarde, terça-feira, dia 1º, acontece o lançamento do Programa Paraná Rosa, no Palácio Iguaçu com a presença da primeira dama do Estado, Luciana Saito Massa, que idealizou e apadrinhou o evento deste ano e diversas autoridades. Presentes a senhora Maria José, ao lado do vice-governador Darci Piana e do governador Carlos Massa Ratinho Junior no salão de inverno. Vamos apoiar as causas!

O Paraná Rosa passará por 43 municípios, promovendo ações de incentivo e cuidado com a saúde da mulher. Serão ofertadas a coleta de exames de colo de útero, agendamentos de mamografia, testes rápidos de hepatite, HIV e sífilis, vacinas e diversas atividades, como palestras de profissionais das áreas de saúde, nutrição e educação física, o objetivo é promover a autoestima da mulher.

Além disso, as unidades móveis de atendimento itinerante à mulher em situação de

violência, mais conhecidas como Ônibus Lilás, levarão orientações sobre violência doméstica e familiar, direitos da mulher e assistência social.

Estima-se que 28% dos casos de câncer possam ser prevenidos por mudanças na

alimentação e inclusão de atividade física no cotidiano. “Além do cuidado médico, queremos incentivar que a mulher tenha uma rotina saudável. Precisamos nos permitir e buscar atividades que nos tragam prazer. O estilo de vida das mulheres pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer”, alerta a primeira-dama Luciana Saito Massa.

