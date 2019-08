Dia 29 de agosto, próxima quinta-feira, o restaurante de culinária asiática Lagundri (r. Saldanha Marinho, 1061) promove, a partir das 20h, e em parceria com a cervejaria Fumaçônica, a Asia Breeze, festa que combina a gastronomia da casa com as cervejas Breeze Blonde Ale, Flower APA e Kunk IPA.

O menu terá Anéis de lula, empanados e fritos; Pork bun, pãozinho chinês recheado com barriga suína, cebola roxa, kimchi (acelga fermentada em curry vermelho) e hoisin (molho à base de soja com especiarias); Monges das montanhas, dumpling frito recheado com shiitake e alho poró, servido em molho de missô; Tod Man Plah, bolinho tailandês de peixe frito e milho; e Samosa, pastelzinho típico dos mosteiros hindus recheado com batata e ervilha, levemente picante.

A noite será embalada por acordes de jazz, funk e soul, a cargo do Pacific Jazz Quartet e do DJ residente Paulo Henrique. Os ingressos, limitados, são vendidos antecipadamente pela plataforma EventBrite, a R$ 110.