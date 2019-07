Começam nos próximos dias os trabalhos de dragagem para desassoreamento do lago e dos canais do Parque Barigui. Ao longo desta semana, as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente preparam a área de acesso da draga até a água. As máquinas se concentram no gramado ao lado do restaurante.

De acordo com o diretor do Departamento de Parques e Praças, Jean Brasil, não haverá trabalho no local no fim de semana. “Os visitantes também podem ficar tranquilos, as atividades de esporte e lazer realizadas no parque não sofrerão impacto”, explica.